Опозиція залишила сесійну залу парламенту

Народні депутати від БЮТ та “Нашої України – Народної самооборони” залишили сесійну залу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як без обговорення була ратифікована угода про продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України, а також в цілому ухвалено державний бюджет на 2010 рік.

Депутати від Партії регіонів поздирали прапори із секторів фракції НУ-НС і частини фракції БЮТ. На інших двох секторах, де зазвичай сидять депутати-бютівці, прапори залишаються.