Опозиція залишила сесійну залу парламенту
11:01, 27 квітня 2010Політика
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Регіонали поздирали прапори
Народні депутати від БЮТ та “Нашої України – Народної самооборони” залишили сесійну залу Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як без обговорення була ратифікована угода про продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України, а також в цілому ухвалено державний бюджет на 2010 рік.
Депутати від Партії регіонів поздирали прапори із секторів фракції НУ-НС і частини фракції БЮТ. На інших двох секторах, де зазвичай сидять депутати-бютівці, прапори залишаються.
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