Янукович чекає відповіді від ЄС

Україна чекає чітких рішень Європейського Союзу стосовно добудови нафтопроводу «Одеса-Броди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю Deutsche Welle заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Ми побудували свою ділянку на території «Одеса-Броди». Зараз потрібно будувати ділянку до Плоцька, Гданьська, або, можливо, працювати у напрямі Кралуп. На ці питання відповідь має дати Європейський Союз. Ми цього чекаємо», – сказав він.

При цьому прем`єр підкреслив готовність України спільно з ЄС вести переговори з країнами Каспійського басейну щодо визначення можливих обсягів прокачування нафти.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна вже давно чекала «такої роботи і такої пропозиції», оскільки в результаті простою нафтопроводу країна терпить збитки.

Це, а також загроза втрати технічних можливостей нафтопроводу, за словами прем`єра, спонукало Україну прийняти пропозицію російських компаній і організувати прокачування нафти в реверсному напрямку.

«Він міг втратити технічні можливості, тобто пропасти. Труби вже гнили, і устаткування пропадало і так далі. Тому ми не могли вже більше чекати. Ми вимушені ухвалити рішення і пустити його в реверсивному режимі, щоб завантажити і зберегти цю систему», – підсумував прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, будівництво нафтопроводу “Одеса-Броди” було завершене в 2001 році. Його довжина - 674 км, потужність - 9 млн. тонн на рік.

Наприкінці травня 2003 року Україна, Польща і ЄС підписали декларацію, якою підтримали проект транзиту каспійської нафти нафтопроводом «Одеса-Броди» і його добудову до Плоцька (Польща), звідки нафта вже існуючим нафтопроводом може потрапити до Гданська.

Починаючи з середини 2003 року, в Україні активно обговорювалося питання про напрямок використання нафтопроводу «Одеса-Броди». Реверсний напрямок використання лобіювала російсько-британська компанія ТНК-ВР. 3 лютого 2004 року український уряд ухвалив рішення про пряме використання нафтопроводу, проте вже в липні 2004 року переглянув своє рішення.

Наприкінці липня 2004 року ВАТ «Укртранснафта» і ТНК-ВР підписали контракт про прокачування нафтопроводом «Одеса-Броди» 9 млн. тонн нафти на рік у напрямі нафтотерміналу «Південний» (м. Одеса). Контракт передбачає транспортування російської нафти Urals за маршрутом «Мозір-Броди-нафтотермінал «Південний» впродовж 3 років у обсязі 9 млн. тонн на рік.

Разом з тим, наглядова рада «Укртранснафти» схвалила добудову нафтопроводу «Одеса-Броди» до польського міста Плоцьк і створення для цього спільного підприємства «Сарматія» з польською компанією PERN Przyjazn.

Після призначення нового уряду України в серпні 2006 року поляки почали проявляти занепокоєння з приводу того, чи добудовуватиме Україна нафтопровід «Одеса-Броди». Але 6 вересня 2006 року прем`єр-міністри Польщі і України Ярослав КАЧИНСЬКИЙ і Віктор ЯНУКОВИЧ підтвердили бажання продовжити добудову нафтопроводу «Одеса-Броди» до міста Плоцьк.