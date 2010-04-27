Кравчук нагадує регіоналам, що ніхто за мотузку їх до влади не тягнув

Політичний курс нинішньої влади обмежує суверенітет України.

Таку думку висловив екс-президент України Леонід КРАВЧУК в інтерв`ю газеті «Вечерние вести».

«Сьогодні політичний курс влади обмежує суверенітет нашої держави. У будь-якому разі ми відчуємо посилення впливу на Україну з боку Москви», – переконаний колишній глава держави. При цьому він відзначив, що «нинішня влада прикривається аргументами про «спадок ТИМОШЕНКО», однак при цьому суперечить сама собі».

«Партія регіонів заявляє, що попередній прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО підписала дуже невигідну для нашої країни газову угоду, і нинішній владі не залишилося альтернативи. Нібито економічна ситуація стала ще більш загрозливою для незалежності України, ніж російський Чорноморський флот у Севастополі. Про це говорять всі урядовці, починаючи від міністра закордонних справ. Однак, коли вони відволікаються від газової теми, одразу ж починають розповідати, що країна вже виходить з кризи. Ну, якщо такий важкий спадок, як же вона могла так швидко отямитися?! Невже за 50 днів витягнули? А якщо витягнули, то навіщо на подібні угоди пішли?!», - наголосив Л.КРАВЧУК.

Він пояснив, що посилання на «спадок ТИМОШЕНКО» мають украй непереконливий вигляд. «Просто несерйозно для такої солідної політичної сили, як Партія регіонів. Ніхто їх за мотузку до влади не тягнув. Вони, схоже, вже і наступне пояснення приготували: у невиконанні їх передвиборних обіцянок винна, звичайно ж, Юлія Володимирівна. Хоча насправді вона їм залишила економіку, яка розпочала виходити з кризи. І не допустила падіння країни у прірву під час світової фінансово-економічної кризи», - відзначив Л.КРАВЧУК.