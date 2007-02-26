Янукович з Морозом відмітились на святі в АНТК Антонова

Сьогодні Державне підприємство «Авіаційний науково-технічний комплекс імені Антонова» (АНТК ім. Антонова, м. Київ) одержало сертифікат типу на новий регіональний пасажирський літак Ан-148.

Як передає кореспондент УНІАН, в церемонії отримання сертифікату взяли участь прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, міністр промислової політики Анатолій ГОЛОВКО, голова Міждержавного авіаційного комітету (МАК) Тетяна АНОДІНА, генеральний конструктор АНТК ім. Антонова Дмитро КІВА, генеральний директор КіАЗ «Авіант» Олег ШЕВЧЕНКО.

Зокрема, Т.АНОДІНА і М.РУДЬКОВСЬКИЙ вручили генеральному конструктору Д.КІВІ сертифікати типу.

Крім того, сертифікати на двигун, застосований у літаку, одержав генеральний конструктор ДП «Івченко-прогрес» Федір МУРАВЧЕНКО, а на допоміжну силову установку – президент ВАТ «Мотор Січ» В’ячеслав БОГУСЛАЄВ.

На церемонії В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що потенціал працівників підприємств, які брали участь в розробці літака, до кінця не вичерпано.

При цьому він додав, що Ан-148 складно назвати «чисто українським», тому що він створювався в широкій кооперації з підприємствами інших країн, зокрема з Росією.

«Ми маємо широкі плани такої співпраці між Україною і Росією», – сказав прем`єр.

Він відзначив, що «сьогоднішнє свято – це майбутнє нашої економіки».

В.ЯНУКОВИЧ подякував колишньому генеральному конструктору АНТК вм. Антонова, під керівництвом якого починалася розробка і виробництво цього літака, – Петру БАЛАБУЄВУ, а також усім колективам підприємств, які брали участь у цьому проекті.

Як зазначив у свою чергу О.МОРОЗ, сьогоднішня подія відкриває «зелене світло» серійному виробництву літака Ан-148.

При цьому він додав, що Україна має нагоду поліпшити співпрацю з Росією завдяки даному проекту.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня 2006 року експерти Міждержавного авіаційного комітету (МАК) завершили роботу з розгляду результатів випробувань літака Ан-148 в рамках його сертифікації.

Довідка УНІАН. Серія реактивних регіональних літаків з двома двигунами Ан-148 створюється на АНТК ім. Антонова спільно з підприємствами України, Росії та інших країн.

Ан-148 призначений для здійснення пасажирських, вантажопасажирських та вантажних перевезень на регіональних і магістральних лініях – на відстань до 3600 км при крейсерській швидкості польоту 820–870 км/год. На повітряних трасах нові лайнери замінять Ан-24, Ту-134, Як-40 і Як-42.

АНТК ім. Антонова вклало в розробку літака Ан-148 і проведення його випробувань 225 млн. дол.

Сертифікація Ан-148 проводиться відповідно до сертифікаційного базису СБ-148, який розроблено на основі авіаційних вимог країн СНД АП-25 і європейських СS-25.