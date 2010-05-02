Тимошенко не збирається залишати країну

Лідер об’єднаної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не планує залишати країну у відповідь на залякування владою порушити проти неї кримінальну справу. Про це вона сказала, виступаючи в Луцьку.

«Якщо хтось думає, що пан АЗАРОВ (прем’єр-міністр – УНІАН) на всіх каналах телебачення розповідає, що будуть порушені кримінальні справи, можливо вони думають, що я покину країну і поїду від них десь ховатися, то хай вони на це не покладаються. Я буду стояти настільки, наскільки у мене вистачить людських сил, наскільки я зможу це робити, настільки я буду це робити», - цитує Ю.ТИМОШЕНКО її офіційний сайт.

Вона переконана, що заяви про порушення кримінальних справ проти депутатів, політиків, окремих бізнесменів є спробою залякати опозицію.

«Заяви про порушення кримінальних справ проти депутатів, політиків, окремих бізнесменів є спробою залякати опозицію, яка зараз намагається об`єднати людей для захисту національних інтересів України. Я думаю, що якщо ми будемо єдині, якщо ми будемо всі спільно разом, то їм навряд будь що вдасться щодо репресії. Вони будуть себе цими репресіями ще більше принижувати», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.