Хто кричав: не голосуйте за Тимошенко?

Голова Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина», народний депутат Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ звинувачує представників інших націонал-демократичних партій у небажанні підтримувати звернення до Президента і Верховної Ради щодо денонсації угоди про продовження терміну базування Чорноморського флоту Росії в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, під час прес-конференції В.ДЕРЕВЛЯНИЙ зауважив, що попри риторику лідерів цих партій на всеукраїнському рівні щодо несприйняття «харківської угоди» та об’єднання зусиль опозиційних сил, на місцях члени цих партій не підтримують проекти звернень до Президента стосовно денонсації угоди.

«Окремі депутати від партії «Наша Україна», УНП та інших псевдодемократичних сил відмовляються голосувати за звернення щодо денонсації угоди ЯНУКОВИЧА та МЕДВЕДЄВА, вони просто не приходять на сесії, які ініціювали наші фракції у районних радах. Для прикладу: в Борщівській райраді, яку очолює «нашоукраїнець», після ініціативи наших однопартійців провести сесію щодо денонсації угоди, ані голова, ані фракція «Наша Україна» не прийшли (на сесію). Таке ж відбулося у Гусятинському, Козівському та багатьох інших районах», – заявив В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

Він висловив переконання, що нинішня політична ситуація продемонструє справжню позицію та сутність кожної партії, що видає себе за націонал-демократичну.

«Також сьогодні «свободівці» вигукують, начебто «помаранчеві» та «білосердечні» винні, що в Україні таке відбувається, але ми добре пам’ятаємо, хто агітував людей голосувати «проти всіх», закликав не йти на вибори, кричав «не голосуйте за Юлію ТИМОШЕНКО!». Хоча вже тоді було очевидно, що чекає Україну з приходом до влади ЯНУКОВИЧА. Тому в опозиційній боротьбі краще бути з тими людьми, які надійні, які усвідомлюють загрозу, яку несе чинна антиукраїнська влада Україні, а не з популістами та крикунами, які всі свої дії спрямовують на підняття особистих рейтингів», – підсумував В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

Він додав, що обласна організація ВО «Батьківщина» увійшла до Комітету порятунку нації та держави, створеного у Тернополі 24 квітня. За словами В.ДЕРЕВЛЯНОГО, партію «Батьківщина» у Комітеті представлятиме його перший заступник Володимир БОЙКО.