Губернатор просить партійних лідерів не псувати День Перемоги

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Ярослав СУХИЙ закликав місцевих політиків не використовувати партійну символіку під час святкування 65-річчя Великої Перемоги.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, з відповідним листом Я.СУХИЙ звернувся до керівників політичних партій області.

«Враховуючи звернення громадських організацій та з метою недопущення виникнення конфліктних ситуацій під час святкувань, прошу утриматись від використання партійної символіки в ході відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», – йдеться у зверненні голови облдержадміністрації.

Я.СУХИЙ також висловив переконання, що саме завдяки перемозі у 1945 році Україна зуміла добути незалежність.

Губернатор закликав жителів області, а в їх числі – й активістів політичних партій, гідно зустріти це свято, віддавши шану полеглим та належно привітавши ветеранів.