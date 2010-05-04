Активісти «Фронту змін» збирають підписи за розпуск Верховної Ради

Львівська обласна організація партії «Фронт змін» розпочала збір підписів мешканців області за достроковий розпуск Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у ЛОО «Фронту змін», акція зі збору підписів, що проводиться активістами партії у встановлених в центральній частині Львова спеціальних наметах, триватиме до 10 травня.

Учасники акції також розповсюджують листівки із закликами підтримати дочасне припинення повноважень Верховної Ради та підтримати «політиків, які мають чіткий план розбудови держави».