У БЮТ кажуть, що свою ГТС Україна може втратити вже у понеділок-вівторок

Всупереч своїм публічним заявам, нинішня влада готується віддати Росії українську газотранспортну систему. Про це в ефірі «5 каналу» заявив член опозиційного уряду, народний депутат України (БЮТ) Остап СЕМЕРАК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Реформи і порядок”, за його словами, представник владної коаліції, народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ вніс до парламенту проект закону, що передбачає скасування тієї частини Закону України «Про трубопровідний транспорт», яка забороняє будь-яку реорганізацію і приватизацію державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту, відчуження, передачу з балансу на баланс, до статутного фонду інших юридичних осіб, у концесію, оренду, лізинг, управління основних фондів та акцій цих підприємств, а також основних фондів та акцій НАК «Нафтогаз України», дочірних та заснованих нею підприємств і газосховищ.

«Останньою перепоною для команди Януковича на шляху до здачі нашої газотранспортної системи і взагалі всього газового господарства є цей закон, внесений Блоком Юлії Тимошенко і прийнятий у 2007 році», – відзначив О.СЕМЕРАК.

Він прогнозує, що цей законопроект, можливо, 14 травня, можливо, 18 травня буде поставлений на голосування. “І не виключено, що ми отримаємо «сюрприз»: коли Президенти (України і Росії) зустрінуться в понеділок чи у вівторок, Україна втратить свою газотранспортну систему», – наголосив О.СЕМЕРАК.

«І не потрібно розповідати, що це є благо для України, що це альтернатива «Південному потоку». Це є загроза втрати нашої стратегічної власності, і я застерігаю Партію регіонів від таких непродуманих кроків», – підкреслив член опозиційного уряду.

Довідка УНІАН. На сайті ВР повідомляється про реєстрацію проекту закону про внесення змін до частини четвертої статті 7 Закону України "Про трубопровідний транспорт" (щодо підприємств магістрального трубопровідного транспорту), внесеного В.КИСЕЛЬОВИМ.

Однак текст проекту не оприлюднено.