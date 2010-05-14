Васюник та племінник Ющенка виступили за входження до Комітету захисту України

Члени президії партії «Наша Україна» Іван ВАСЮНИК та Ярослав ЮЩЕНКО виступили на засіданні президії за входження керівництва «Нашої України» до Комітету захисту України. Про це УНІАН повідомив один із членів президії, який попросив не називати його імені. (Як повідомляв УНІАН, 12 травня президія ухвалила рішення «координувати діяльність із Комітетом захисту України у питаннях захисту національних інтересів і надавати Комітету всебічну допомогу у розгортанні громадського руху опору, а не декларувати юридичне входження до цього Комітету»).

Рішення президії партії «Наша Україна» щодо відносин НУ з Комітетом захисту України, за словами співрозмовника УНІАН, не було одностайним.

Частина президії виступила за входження до Комітету. Таку позицію, сказав наш співрозмовник, висловив Іван ВАСЮНИК. Його підтримало п’ятеро членів президії (близько четвертої частини від присутніх), зокрема племінник лідера партії Віктора ЮЩЕНКА Ярослав ЮЩЕНКО. Водночас Віра УЛЬЯНЧЕНКО заявила, що лідер партії проти входження НУ до Комітету захисту України (сам В.ЮЩЕНКО не брав участі в засіданні президії).