«Наша Україна» не входитиме в Комітет захисту України

Партія «Наша Україна» вважає своїм завданням координувати діяльність із Комітетом захисту України “у питаннях захисту національних інтересів і надавати Комітету всебічну допомогу у розгортанні громадського руху опору, а не декларувати юридичне входження до цього Комітету”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії за підсумками сьогоднішнього засідання Президії Політради "Нашої України", під час якого, зокрема, розглядалося питання щодо участі партії в роботі Народного комітету захисту України.

“Президія «Нашої України» ухвалила рішення: усвідомлюючи гостроту політичної ситуації, маючи на меті розгортання найширшого об`єднаного спротиву антиукраїнським діям влади, партія «Наша Україна» підтримує створення та мету діяльності Народного комітету захисту України, зініційованого відомими громадськими діячами, письменниками та борцями за Незалежність України”, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Під час обговорення члени Президії, зокрема, наголошували, що чинною владою взятий курс на “згортання демократії, ревізію європейського вибору України. Розпочато системний наступ на свободу слова, демонстративно принижується національна гідність українців. Ставиться під іноземний контроль економічний та інтелектуальний потенціал держави”. Також у «Нашій Україні» вважають, що політика поступок національними інтересами створює серйозні загрози незалежності та суверенітету України, її єдності та цілісності.

“Антиукраїнську політику правлячого режиму може зупинити лише масовий народний опір, консолідовані дії більшості українських громадян, що сповідують свободу і незалежність. Самих лише можливостей опозиційних політичних партій для цього сьогодні не достатньо. У момент, коли люди втомилися від політиків і політиканства, потрібна широка мобілізація цілого суспільства. До руху спротиву має долучитися кожен патріот, незалежно від партійної приналежності чи ідеологічних уподобань”, – йдеться у повідомленні.

Водночас, у «Нашій Україні» переконані, що Комітет захисту України має стати “дійсно організацією об’єднання громадян у боротьбі за демократичну європейську Україну, а не перетворитися на майданчик змагань політиків за одноосібне лідерство та інструмент здобуття політичних дивідендів”.

“«Наша Україна» закликає також до координації зусиль у середовищі парламентських політичних сил. Ми готові до використання усіх парламентських форм діяльності з метою захисту національних інтересів держави спільно з такими партіями як УНП, «За Україну», «Фронт змін», «Громадянська платформа», «Українська платформа», УРП «Собор» та ін.”, – зазначає прес-служба.

У партії також нагадують, що за ініціативи «Нашої України» у регіонах вже протягом двох тижнів створюються громадські комітети із захисту України. Зокрема, такі комітети діють у Луцьку, Львові, Рівному, Івано-Франківську та інших обласних центрах.

Як повідомляв УНІАН, представники позапарламентських та парламентських політичних сил 10 травня у Києві підписали акт про створення Комітету захисту України для координації спільних дій у відстоюванні національних інтересів країни.

Зокрема, під цим документом поставили свої підписи 7 керівників та представників парламентських партій, зокрема Народного руху України, партії «Батьківщина», Європейської партії України, Української соціал-демократичної партії, Партії захисників Вітчизни, партії “Реформи і порядок”, “Народної самооборони”. З позапарламентських партій ініціативу підтримали ВО «Свобода», Українська партія.

Тоді під час підписання акту йшлося, що керівники КУН та УНП мають намір 11 травня поставити під вказаним документом свої підписи.

Крім того, створення Комітету захисту України підтримали і УРП «Собор», «Наша Україна» та “Українська платформа”, але їхнє керівництво зазначило, що остаточне рішення з надання згоди у вигляді підпису буде прийнято днями після засідання активу цих політичних сил.

Не підписав документ і лідер «Громадянської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО.

Лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК та лідер партії “За Україну!” В’ячеслав КИРИЛЕНКО були відсутні на установчих зборах.

Учора, 11 травня, Українська народна партія вирішила не приєднуватися до Комітету захисту України, а продовжувати формувати “реальну праву українську опозицію”.

За даними прес-служби УНП, таке рішення було ухвалене на засіданні Правління партії.