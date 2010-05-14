Янукович знову збирається до Львова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує 27 травня відвідати Львів.

Про це повідомляє Інформаційний центр “Україна-2012” з посиланням на голову Львівської обласної ради Мирослава СЕНИКА.

Головною метою робочої поїздки В.ЯНУКОВИЧА до Львова буде перевірка стану робіт з підготовки міста до проведення Євро-2012.

Цього ж дня у Львові заплановано проведення під головуванням Президента виїзного засідання Ради регіонів.

Як відомо, заплановану на 19 квітня поїздку ЯНУКОВИЧ відмінив.