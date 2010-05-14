Янукович знову збирається до Львова
15:30, 14 травня 2010Політика
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Перевірятиме об`єкти Євро-2012
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує 27 травня відвідати Львів.
Про це повідомляє Інформаційний центр “Україна-2012” з посиланням на голову Львівської обласної ради Мирослава СЕНИКА.
Головною метою робочої поїздки В.ЯНУКОВИЧА до Львова буде перевірка стану робіт з підготовки міста до проведення Євро-2012.
Цього ж дня у Львові заплановано проведення під головуванням Президента виїзного засідання Ради регіонів.
Як відомо, заплановану на 19 квітня поїздку ЯНУКОВИЧ відмінив.
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