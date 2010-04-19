Янукович відмінив поїздку до Львова

02:51, 19 квітня 2010
Політика
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Про нову дату буде повідомлено додатково

Робоча поїздка президента Віктора Януковича до Львівської області перенесена з понеділка на інший день.

"Президент України прийняв рішення змінити свій робочий графік і переніс робочу поїздку у Львівську область на інший день. Про дату приїзду до Львівської області буде повідомлено додатково", - цитує повідомлення прес-служби Українська правда.

Як повідомляв УНІАН, під час цієї поїздки Янукович мав зустрітися з активом області, представити нового голову обласної державної адміністрації, ознайомиться з ходом підготовки до Євро-2012 та відвідати 80-й окремий аеромобільний полк.

 

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