Кармазін питає про «19 заводів, розданих за уявні гроші при Кінаху і Януковичу»

Віце-прем’єр-міністр опозиційного уряду, народний депутат Юрій КАРМАЗІН закликав до припинення в Україні політики подвійних стандартів, політичного переслідування і політичних провокацій.

Про це він сказав сьогодні з парламентської трибуни, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Я хочу нагадати, що кримінальна справа, яку реанімовано проти політичного лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО, була припинена, більше того, чотири профільні комітети Верховної Ради - з питань правової політики, з питань боротьби з оргзлочинністю та корупцією, Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності і Комітет з питань Регламенту своїми рішеннями однозначно кваліфікували тоді подання щодо ТИМОШЕНКО, як виконання політичного замовлення з метою дискредитації лідера фракції БЮТ», - наголосив він.

Ю.КАРМАЗІН зазначив, що за висновками цих комітетів, подання не містить жодних доказів провини Ю.ТИМОШЕНКО і є безпрецедентно безграмотним та абсурдним з правової точки зору документом.

«Депутати, нагадую вам, дійшли висновку тоді про те, що подання свідчить про наявність у діях посадових осіб Генеральної прокуратури ознак злочину, передбаченою статтею 372 Кримінального кодексу України, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності зі штучно створеними доказами обвинувачення», - сказав він.

«Я запитую сьогодні у генерального прокурора МЕДВЕДЬКА: де кримінальна справа проти тих осіб, про яких йде мова? Немає такої кримінальної справи. Я тоді запитую: де кримінальні справи по тих справах, які ми сьогодні розглядали, де 19 заводів вартістю близько двох «Криворіжсталів» були роздані за уявні гроші, бо ніхто і нічого не отримав. Нагадую вам, що прем’єр-міністром спочатку був КІНАХ, а потім був ЯНУКОВИЧ під час того, як роздавалося оце все», - наголосив Ю.КАРМАЗІН, додавши, що потрібно відходити від практики застосування подвійних стандартів.

Ю.КАРМАЗІН також закликав владу дотримуватись українського законодавства. «Хай згадають Президент і прем’єр про порушення з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування Конституції і законів України, прав і свобод людини і громадянина, і це також є загроза національним інтересам і національній безпеці України», - сказав він.