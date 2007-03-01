Янукович не зміг вимовити прізвища німецького президента

Для виступу Віктора Януковича перед німецькими бізнесменами, яка відбулася учора в Берліні, заготували текст на десять сторінок, де навіть розставили знаки наголосу.

Однак прем`єру хотілося бути оригінальним. І у відповідь на вступне слово німців про наявні проблеми він заявив: "Якщо ми з вами вирішимо всі питання, то нам не буде чим займатися... Так чи ні? Тому ми тут зібралися, щоб отримати задоволення від роботи!".

Далі Янукович вирішив повернутися до заготовленої промови, де з ним трапилося нещастя – він не осилив німецькі прізвища.

"Я сьогодні розповів пані Меркель, що минулого року був у Берліні як український опозиціонер, і ніхто не заважав мені подивитися на місто очима звичайної людини", - почав Янукович.

"Мене вразив прогрес, це все нагадує Київ, де також багато будівельних майданчиків. І тут важко погодитися..., - Янукович запнувся, - точніше, важко не погодитися з німецьким президентом Ріхардом фон Вайце..."

У повітрі на долю секунди повисла тиша. Німці, які слухали це через навушники, нічого не зрозуміли, але обличчя деяких членів української делегації стали зеленими. Янукович пішов на другий штурм цього імені: "...фон Вай-цер-бергом, який сказав, що до прикрас Німеччини належать її міста".

Янукович так і не зрозумів, що поповнив свою скарбничку черговим конфузом – в Німеччині ніколи не було президента "фон Вайцерберга", а був Ріхард фон Вайцзеккер, якого, очевидно, і мав на увазі український прем`єр.

Українська правда