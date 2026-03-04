Сили курдів в Іраці розпочали наземний наступ на Іран, - i24 News

Кілька курдських політичних і збройних угруповань готові співпрацювати з США та Ізраїлем.

Курдські збройні угруповання, що базуються в Іраку, розпочали військову операцію проти Ірану. Про це сказав представник Коаліції політичних сил іранського Курдистану (CPFIK).

Як пише i24NEWS, курдські бійці, пов'язані з Партією вільного життя Курдистану (PJAK), почали займати бойові позиції на території Ірану в понеділок, 2 березня. Наземні військові операції розпочалися опівночі.

Представник курдських сил заявив, що Іран 3 березня евакуював прикордонне місто Маріван. У тому районі почали створювати оборонні позиції. Водночас сили PJAK зайняли позиції навколо південних гір Марівана на заході Ірану. Там розгорнуті тисячі осіб.

Зазначається, що PJAK має два збройних крила. Мова про YRK (Захисні підрозділи Східного Курдистану) і HPJ (Жіночі захисні сили). Представник цих сил заявив, що вони були створені за зразком курдських формувань у Сирії.

Вашингтон може розглядати курдські сили як партнерів

Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що Сполучені Штати Америки можуть розглядати курдські угруповання як потенційних партнерів в операції проти Ірану. До прикладу, CNN писало, що ЦРУ вивчає плани озброєння курдських сил з метою спровокувати народне повстання в Ірані.

Axios же розповідало, що американський лідер Дональд Трамп провів переговори з курдськими лідерами в Іраку. А The Wall Street Journal інформувала, що адміністрація Трампа готова підтримати збройні угруповання в Ірані, які бажають кинути виклик режиму.

Курди готові співпрацювати зі США та Ізраїлем

Представник CPFIK заявив, що кілька курдських політичних і збройних угруповань готові співпрацювати з США та Ізраїлем. Окрім PJAK, долучитися до цих зусиль можуть Демократична партія Курдистану Ірану (KDPI), угруповання Komala та Партія свободи Курдистану (PAK).

"Наразі в Східному Курдистані є кілька тисяч навчених збройних сил, які готові бути озброєними державою Ізраїль та США", – сказав співрозмовник.

За його словами, майбутня курдська держава могла б слугувати стратегічним коридором, що з'єднує Перську затоку з Ізраїлем:

"Курди є потужною силою для перемоги над ворогами Ізраїлю. Курди та євреї є природними союзниками на Близькому Сході".

Чиновник додав, що курдські угруповання вітатимуть тіснішу співпрацю як з Вашингтоном, так і з Єрусалимом. Мова в тому числі про можливе розміщення американських військових баз на курдських територіях Ірану та економічне співробітництво з Ізраїлем.

Війна на Близькому Сході: ви могли це пропустити

На тлі конфлікту, що спалахнув на Близькому Сході, країни Перської затоки потребують поповнення запасів ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. Держави звертаються до США, однак поставки поки не здійснювалися, пише FT.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон стурбований подіями Близькому Сході. Проте без чіткого плану і законних підстав Британія не вступатиме у війну. Поки Королівство надіслало підкріплення на Кіпр і дозволяє американським військам використовувати британські аеродроми.

