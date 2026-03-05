Ізраїль готується до довгих тижнів війни проти Ірану, - FT

Співрозмовники видання зазначили, що вже розпочалася "третя фаза" операції.

Ізраїль готується до багатотижневої війни проти Ірану. Разом зі Сполученими Штатами Америки країна вестиме операцію, щоб повністю "розвалити" ключові стовпи Ірану та Революційної гвардії.

Про це з посиланням на заяви нинішніх та колишніх ізраїльських чиновників пише Financial Times. Високопоставлений військовий чиновник Ізраїлю пояснив, що мета країни полягає в знищенні військової інфраструктури режиму, іранських ядерних обʼєктів, військових виробничих потужностей, а також космічних та кібернетичних можливостей Ірану.

"Ми готуємося до декількох довгих тижнів", – сказав він.

Відео дня

Співрозмовники видання зазначили, що вже розпочалася "третя фаза" війни проти Ірану. Перша фаза складалася з нищівних ударів по Ірану 28 лютого. Другою стали атаки, зосереджені на знищенні балістичних ракет, дронів та засобів протиповітряної оборони.

Війна в Ірані – яку мету переслідує Ізраїль

Денні Цитрінович, експерт з Ірану та старший науковий співробітник Інституту досліджень національної безпеки в Тель-Авіві вважає, що кінцевою метою Ізраїлю є повне знищення режиму в Ірані.

Ізраїльські чиновники, включаючи прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху, так само казали, однією з цілей операції є "створення умов" для повалення режиму.

Наразі не ясно, чи можливо знищити Корпус ісламської революційної гвардії, який налічує 180 000 бійців. В Ізраїлі також не пояснювали, як саме планують готувати умови для повалення режиму, або чого чекати, коли це станеться.

"Якщо ми зможемо організувати переворот, чудово. Якщо ми зможемо вивести людей на вулиці, чудово. Якщо ми зможемо спровокувати громадянську війну, чудово. Ізраїль абсолютно не турбується про майбутнє... [або] стабільність Ірану. Це є відмінність між нами та США. Я думаю, що [Вашингтон] більше стурбований питаннями державотворення та загрозами для своїх регіональних партнерів", – вважає Цитрінович.

Особа, обізнана з позицією ізраїльського уряду, описала мету Ізраїлю так:

"Ізраїль хоче знищити можливості іранського режиму настільки, щоб не довелося вести ще одну війну. Вони не хочуть другої, третьої і четвертої війни. Вони хочуть закінчити справу зараз".

Війна на Близькому Сході: інші новини

Видання i24 News повідомляє, що сили курдів, що базуються в Іраку, розпочали наземний наступ на Іран. До операції долучилися тисячі бійців. Крім того, кілька курдських політичних і збройних формувань готові співпрацювати зі США та Ізраїлем.

А країни Перської затоки вичерпують запаси ракет для ППО. Низка держав звернулися по допомогу до Сполучених Штатів Америки, але поставок наразі не було. Тим часом у регіоні також зростає невдоволення через сприйняття того, що США надали пріоритет безпеці Ізраїлю, а не захисту країн, де знаходяться і американські військові бази.

Вас також можуть зацікавити новини: