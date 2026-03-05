Генсек НАТО зробив заяву щодо застосування статті 5 на тлі війни в Ірані

Сили блоку залишаються готовими захищати територію Альянсу, зазначив Рютте.

НАТО не бере участі в операції Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю проти Ірану. Водночас серед членів Альянсу існує широка підтримка кампанії, спрямованої проти ядерного та ракетного потенціалу близькосхідної країни.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте у коментарі Newsmax. За його словами, сили блоку залишаються готовими захищати територію Альянсу.

Він нагадав про ракетну загрозу в Туреччині, яка є членом НАТО. Ракету було знищено протиракетними системами Альянсу.

Рютте також відповів на запитання щодо можливого застосування положення НАТО про колективну оборону, відомого як Стаття 5. Згідно з нею, напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх.

"З вагомих причин ми завжди залишатимемося дуже неоднозначними щодо того, коли саме задіюється Стаття 5. Ми зберігаємо цю невизначеність, тому що не хочемо робити наших ворогів, наших противників, хоч на дещицю обізнанішими", – пояснив він.

Генсек НАТО додав, що якщо Статтю 5 буде введено в дію, Альянс негайно дасть це зрозуміти.

"Наш Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО, наше вище військове керівництво, а також, звісно, всі наші чоловіки та жінки у формі – ми дбаємо про те, щоб ми могли захистити і захистили кожен дюйм території НАТО. Водночас ми повністю солідарні з нашими друзями та партнерами на Близькому Сході, оскільки бачимо ці невибіркові атаки проти ОАЕ, Бахрейну, Оману, Саудівської Аравії, Кувейту та інших країн регіону. Ми рішуче підтримуємо їх. Я перебуваю на постійному зв'язку з ними, адже ми хочемо бути впевненими: що б ми не могли зробити для їхньої безпеки – ми їм у цьому допоможемо", – резюмував Марк Рютте.

Додамо, що днями генсек Альянсу говорив, що сили НАТО не будуть залучені до спільної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

FT пише, що в Ізраїлі готуються до довгих тижнів військової операції проти Ірану. Ізраїльські чиновники, включаючи прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху, казали, однією з цілей війни є "створення умов" для повалення іранського режиму.

Події на Близькому Сході впливають і на Україну. Через операцію в Ірані поки поставлена на паузу нова тристороння зустріч щодо врегулювання російсько-української війни, заявив Володимир Зеленський. Водночас, за його словами, активно ведуться розмови з представниками країн Близького Сходу та регіону Затоки.

