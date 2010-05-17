Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ прибув до Києва з дводенним офіційним візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, о 12.30 літак російського Президента здійснив посадку у міжнародному аеропорту “Бориспіль”.

В аеропорту Д.МЕДВЕДЄВА зустрічали міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО та глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Після церемонії зустрічі офіційна російська делегація вирушила до парку Слави, де о 13.15 глави держав візьмуть участь у церемонії покладання вінків до могили Невідомого солдата.

Далі, о 13.35, В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ відвідають Меморіал пам’яті жертв Голодоморів в Україні (вул. Мазепи, 15), де візьмуть участь у жалобній церемонії.

О 14.00 запланована офіційна церемонія зустрічі Президента РФ Д.МЕДВЕДЄВА на площі перед будівлею Адміністрації Президента України на вул. Банковій.

О 14.20 відбудеться двостороння зустріч глав двох держав в Адміністрації Президента України.

Сьогодні ж о 15.30 під головуванням В.ЯНУКОВИЧА і Д.МЕДВЕДЄВА розпочнеться ІІІ засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

Далі, о 17.10, запланована церемонія підписання українсько-російських документів, після чого о 17.30 Президенти України та Росії зустрінуться з представниками ЗМІ.

Завтра, 18 травня, Президент РФ, зокрема, прочитає лекцію студентам Київського Національного університету імені Тараса Шевченка та разом з Президентом України візьме участь у зустрічі з діловими колами двох країн в рамках VII українсько-російського економічного форуму.