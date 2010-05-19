Фірташ: вирвати з рота Москви те, що вони вже з'їли, буде складно

Український бізнесмен, співвласник «РосУкрЕнерго» Дмитро ФІРТАШ не вірить, що відбудеться злиття «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України».

Про це Д.ФІРТАШ заявив у коментарі журналістам після закінчення вчорашнього Українсько-Російського економічного форуму за участю президентів України Віктора ЯНУКОВИЧА і Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА, пише сьогодні «Українська правда» у статті «Українська спецоперація з Медведєвим не вдалася».

Коментуючи пропозицію прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА щодо злиття "Нафтогазу" і "Газпрому", бізнесмен заявив: «Я вважаю, що це неправильно. І я не вірю, що це станеться. Однак я не в уряді і не веду переговорів».

На запитання «Чому неправильно?», Д.ФІРТАШ відповів: «Тому що тоді Росія поглине Україну. Порахуйте, скількох коштує «Газпром» і скільки – «Нафтогаз»? Можна на це йти, але, запропонувавши Росії, що ми придбаємо половину «Газпрому». А для цього нам з вами потрібні гроші і їх схвалення».

«Вони ж більше працюють з імперською замашкою і хочуть поглинути «Нафтогаз», а не щось нам віддати. Тому я не вірю, що злиття з «Газпромом» відбудеться», - цитує УП Д.ФІРТАША.

Коментуючи звернення українських бізнесменів до Д.МЕДВЕДЄВА щодо гарантій транзиту російськими газопроводами середньоазіатського газу для України, Д.ФІРТАШ висловив думку, що «Україна має право вимагати те, що вона вимагає. Дійсно, Україна за останні два з половиною роки втратила найвпливовішу річ - це газ з Середньої Азії. Правильно говорили всі мої колеги, а я спеціально мовчав, не брав слова, тому що це було б неправильно – однак, згідно з логікою, Україна повинна мати газ з Узбекистану, Казахстану і Туркменії...»

За його словами, «до 2007 року Україна поставляла до Туркменії на 1,5-2 мільярди доларів товарів! Сьогодні ми платимо за газ гроші і не знаємо, куди подіти свою продукцію. Нам вигідно повернутися...».

«Ви чули відповідь Президента Росії. Вони свою позицію у Середній Азії закріпили, - зазначив Д.ФІРТАШ. - Вирвати з рота те, що вони вже з`їли, буде складно».