Литвин спрогнозував дату місцевих виборів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що датою виборів до органів місцевого самоврядування буде визначений березень 2011 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав під час пленарного засідання Консультативної ради з питань місцевого самоврядування при голові Верховної Ради України, яке відбувається у Лівадійському палаці (Ялта).

«Йдуть дебати щодо дати проведення територіальних виборів. Ми з вами, очевидно, єдині в тому, що це - березень 2011 року», - сказав голова парламенту і підкреслив, що нині «треба зробити все, аби ми знову нічого не наламали», і для цього, наголосив він, потрібно виробити один документ - єдиний і уніфікований, аби перед початком виборчої кампанії не змінювати правила її проведення «під політичний момент».

В.ЛИТВИН зазначив, що за результатами парламентських слухань з цього питання, які відбулися у парламенті, не було вироблено спільних рішень. «Тому учасники сьогоднішнього засідання Консультативної ради мають шукати спільне рішення», - сказав він.