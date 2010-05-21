Яценюк хоче знати, чому на закордонних паспортах наварюють до 700%

Лідер політичної партії «Фронт Змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК направив Міністерству закордонних справ запит з вимогою надати вичерпну інформацію про реальні затрати на виготовлення закордонних документів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, координатор напрямку «Країна без корупції» УРЯДУ ЗМІН Володимир ХОМЕНКО зазначив, що монополістом поставки закордонних паспортів для громадян України є консорціум «ЄДАПС». Разом із тим, підкреслив він, ЄДАПС виготовляє тільки сторінку паспорта, на якій розміщується персоналізована інформація про громадянина. Вартість виготовлення цієї сторінки - 12 грн. Сам же бланк друкується на державному підприємстві ПК «Україна», де вартість друку одного бланку становить 45 грн.

Таким чином, підсумував В.ХОМЕНКО, вхідна ціна одного закордонного паспорта для МВС становить 57 грн. Водночас громадяни України платять за отримання документу для виїзду за кордон від 150 до 450 грн., залежно від терміну виготовлення.

«Ми вважаємо, що громадяни мають право знати, якими є реальні затрати на виготовлення закордонних документів та реальні ціни на ці документи для громадян», - зауважив В.ХОМЕНКО.

Він повідомив, що А.ЯЦЕНЮК звернувся до міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА з депутатським запитом. А.ЯЦЕНЮК вимагає від МВС надати інформацію про собівартість виготовлення консорціумом «ЄДАПС» бланку закордонного паспорта і його вхідну ціну для міністерства. Депутатський запит зачитав у парламенті в п’ятницю, 18 травня голова Верховної Ради.

А.ЯЦЕНЮК вимагає надати копії угоди між ЄДАПС і МВС про виготовлення і поставки бланків закордонних паспортів та додаткових документів до угоди; вичерпну інформацію щодо собівартості виготовлення одного закордонного паспорта; інформацію про вхідну ціну для МВС паспорта, який поставляється ЄДАПС; інформацію про кількість виданих паспортів та отриманих за їх видачу коштів із 1 березня 2010 року до 20 травня 2010 року, уточнили у прес-службі «Фронту змін».