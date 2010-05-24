"Репортери без кордонів" хочуть узятися за свободу слова в Україні

Делегація міжнародної організації “Репортери без кордонів” має намір відвідати Україну для вивчення ситуації зі свободою слова.

Як передає “Українська правда”, про це в інтерв`ю Radio France international сказала керівник європейського бюро організації Ельза ВІДАЛЬ.

“Нам би хотілося зустрітися з різними журналістами та представниками як державних, так і опозиційних ЗМІ, а також членами Спілки журналістів і політиками”, - сказала вона.

“Коли ми зберемо достатню кількість інформації, ми опублікуємо наш звіт про дотримання свободи слова в Україні”, - додала Е.ВІДАЛЬ.

Вона також зауважила, що з того часу, як Віктор ЯНУКОВИЧ прийшов до влади, “Репортери без кордонів” відзначають погіршення ситуації, пов`язаної зі свободою ЗМІ в Україні.

“Це виражається у нападах на журналістів та їхніх арештах. Ми отримали кілька заяв від українських журналістів про факти цензури з боку СБУ”, - заявила Е.ВІДАЛЬ.

Крім того, на її думку, самоцензура, яка існувала в Україні ще до приходу до влади В.ЯНУКОВИЧА, за останній час збільшилася.

“Журналісти бояться говорити і писати на деякі теми, а також критикувати дії президента ЯНУКОВИЧА", - пояснила керівник європейського бюро організації “Репортери без кордонів”.