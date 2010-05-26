Чи готові українці брати участь в акціях протесту (опитування)

Майже третина громадян України готові взяти участь в акціях протесту.

Як повідомили УНІАН у центрі „Українське демократичне коло”, про це свідчать дані всеукраїнського опитування, проведеного центром на замовлення Інституту політики 14-20 травня 2010 року.

Згідно з результатами опитування, досить значна частка громадян (28,3%) вказали, що в разі прийняття владою рішень, які суперечать національним інтересам України, вони особисто братимуть участь в акціях протесту. При цьому більше половини опитаних (58,6%) не збираються брати участь в акціях протесту. Не змогли визначитись 13,1% респондентів.

Крім того, більше половини громадян (54,5%) вважає, що опозиція має конструктивно критикувати владу за наявності підстав, але без радикалізму. При цьому чверть опитаних (26%) дотримуються думки, що опозиція повинна бути лояльною та підтримувати дії влади. 14,3% українців переконані, що опозиція має непримиримо боротись за зміну чинної влади. Не змогли визначитись – 5,2%.

На думку 31% українців, після обрання нової влади лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО проявила себе як найактивніший та найпослідовніший опозиціонер.

Майже вдвічі менша кількість опитаних (16,4%) громадян переконані, що найбільш активним і послідовним опозиціонером проявив себе керівник партії “Фронт змін” Арсеній ЯЦЕНЮК.

Інших політиків найбільш активними та послідовними опозиціонерами вважає суттєво менша кількість громадян. Так, за лідера “Громадянської позиції” Анатолія ГРИЦЕНКА висловились 6% опитаних, голову ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА – 3,8%, лідера партії “За Україну!” В’ячеслава КИРИЛЕНКА – 2,4%, голову партії “Наша Україна” Віктора ЮЩЕНКА – 1,3%, керівника УНП Юрія КОСТЕНКА – 0,4%.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО назвали найпослідовнішим опозиціонером мешканці всіх регіонів України. Лише у Східному регіоні, де традиційно найвища підтримка Партії регіонів та Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, фактично однакові частки опитаних висловились за Ю.ТИМОШЕНКО та А.ЯЦЕНЮКА (відповідно 21,8% та 20,2%)

Загалом за місцем проживання було опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.