Парламент Криму перейменувався, бо «так буде правильно»

Кримські парламентарії проголосували за внесення змін до Конституції автономії 1998 року, прийняту російською мовою, перейменувавши "Верховную Раду Крыма" на "Верховный Совет Крыма".

Як передає кореспондент УНІАН, депутати також звернулися до Верховної Ради України з проханням внести зміни до закону про Верховну Раду Криму, передбачивши назву парламенту автономії російською мовою як «Верховный Совет Автономной республики Крым».

«Ми одержали лист, який підтверджує правильність використання в перекладі слова «совет», - сказав сьогодні на сесії парламенту Криму спікер Володимир КОНСТАНТИНОВ.