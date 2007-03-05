Янукович поїде у Страсбург
13:25, 05 березня 2007Політика
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Прем`єр зустрівся зі співдоповідачами ПАРЄ
Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ в середині квітня візьме участь у засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи в Страсбурзі (Франція).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ у ході зустрічі із співдоповідачами ПАРЄ з питань України Ренатою ВОЛЬВЕНД і Ханне СЕВЕРІНСЕН підтвердив свою участь у засіданні ПАРЄ.
Крім того, в ході зустрічі сторони обговорили необхідність проведення в Україні судової реформи.
Як зазначає прес-служба Кабміну з посиланням на Х.СЕВЕРІНСЕН, ПАРЄ вважає за можливе припинити моніторинг ситуації в Україні тільки після досягнення прогресу в реформуванні судової системи.
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