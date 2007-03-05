Янукович поїде у Страсбург

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ в середині квітня візьме участь у засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи в Страсбурзі (Франція).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ у ході зустрічі із співдоповідачами ПАРЄ з питань України Ренатою ВОЛЬВЕНД і Ханне СЕВЕРІНСЕН підтвердив свою участь у засіданні ПАРЄ.

Крім того, в ході зустрічі сторони обговорили необхідність проведення в Україні судової реформи.

Як зазначає прес-служба Кабміну з посиланням на Х.СЕВЕРІНСЕН, ПАРЄ вважає за можливе припинити моніторинг ситуації в Україні тільки після досягнення прогресу в реформуванні судової системи.