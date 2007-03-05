Ющенко лякає міністрів гнівом Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів робочу нараду з питань соціальної політики з міністром праці та соціальної політики Михайлом ПАПІЄВИМ, міністром охорони здоров`я Юрієм ПОЛЯЧЕНКОМ, міністром науки та освіти Станіславом НІКОЛАЄНКОМ.

Як повідомили УНІАН в Офіційному інтернет-представництві глави держави, у центрі уваги учасників наради було питання соціальної політики, насамперед йшлося про погашення заборгованості із заробітної плати та забезпечення своєчасних розрахунків із працівниками.

Глава держави висловив занепокоєння виникненням у січні нових боргів із зарплати – їхній загальний обсяг збільшився на 11% (майже на 90 млн. грн.), а на діючих підприємствах – майже на 17%. Особливо тривожать Президента високі (на третину) темпи збільшення боргів державних підприємств, які перебувають у підпорядкуванні міністерств та відомств центральних органів виконавчої влади.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що на Харківщині лише на завод ім. Малишева та ВАТ «Первомайський «Хімпром», безпосередньо підпорядкованих Мінпромполітики, припадає майже дві третини боргу всіх діючих підприємств області.

На Чернігівщині аналогічна ситуація – борг підпорядкованого МНС ДП «Прилуцький завод «Пожспецмаш» (3,2 млн.грн.) становить понад 40% обласної заборгованості.

За два останні місяці підприємства, безпосередньо підпорядковані Мінпромполітики, збільшили заборгованість більш ніж у 1,5 разу, Мінпаливенерго – на третину та МНС – на 11%, зазначив Президент. Обсяги заборгованості досі залишаються значними також і по об`єктах, підпорядкованих Мінвуглепрому (50 млн. грн.) та Фонду держмайна (62 млн.) – і це незважаючи на постійні дотації з Державного бюджету.

На переконання Президента, за такої ситуації в першу чергу слід говорити про персональну відповідальність міністрів та інших посадових осіб, які управляють цими об`єктами держвласності. Такі підприємства, констатував він, поволі перетворюються на банкрутів, а після цього розпочинаються процеси їх приватизації. «Де ефективність роботи з держмайном?» – запитав Президент.

Глава держави зазначив, що зважаючи на зазначену проблему, він змушений звернути на це увагу прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА у відповідному зверненні.

У ході наради Президент виклав своє бачення конкретних заходів для вирішення цієї проблеми. Йдеться про принциповий підхід при перевірках додержання роботодавцями вимог законодавства про працю; розширення практики залучення до перевірок органів прокуратури, інших контролюючих структур та профспілкових організацій; необхідність забезпечити притягнення до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності керівників підприємств-боржників та відповідних міністерств та відомств за порушення законодавства про оплату праці.

На думку В.ЮЩЕНКА, питання виплати поточної зарплати та погашення заборгованості мають стати ключовими темами засідань колегій держадміністрацій та місцевої виконавчої влади. Крім того, потрібно підвищити рівень виконавчого провадження за рішенням судів про примусове стягнення заборгованості з виплати заробітної плати.

Учасники наради також порушили тему соціального захисту багатодітних сімей. Президент наголосив, що це питання є однією з підвалин соціальної політики держави. Сьогодні потрібні гарантії реальної, а не декларованої підтримки таких родин, сказав він.

У цьому контексті глава держави приділив особливу увагу темі субсидій та державної допомоги. В даному випадку необхідно забезпечити спрощений механізм їх отримання, сказав він. Також, на думку В.ЮЩЕНКА, на часі розгляд питання підвищення розмірів допомоги малозабезпеченим сім’ям – адже до них, як правило, попадають і багатодітні родини.

Президент детально зупинився на проблемі здобуття вищої та середньої спеціальної освіти дітьми з багатодітних сімей. Влада повинна виробити чіткий механізм, який би давав змогу такій молоді після успішного закінчення школи вступити на бюджетну форму навчання, наголосив він. Президент також звернув увагу на необхідність ближчим часом розробити зміни до чинного законодавства України щодо посилення державної підтримки багатодітних сімей. Перш за все, йдеться про вдосконалення Житлового кодексу, Закону «Про житловий фонд соціального призначення», Закону «Про охорону дитинства». «Усі питання, пов’язані із захистом багатодітних родин, знаходяться під моїм особистим контролем», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент звернувся до учасників наради протягом тижня надати конкретні пропозиції щодо запровадження ефективних механізмів вирішення зазначених проблемних питань. Глава держави висловив готовність за наявності таких пропозицій оперативно оформити їх у відповідні Укази або доручення Президента України.