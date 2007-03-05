Тимошенко замовила Ющенку подарунок на 8 березня

Найкращим подарунком для жінок України на 8 березня від Президента України були би дострокові парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні на прес-конференції лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що очікує від Президента України Віктора ЮЩЕНКА проведення послідовної політики єднання демократичних сил і проведення дострокових парламентських виборів.

Говорячи про те, чого вона очікує від чоловіків, які входять у її політичну команду, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що «у нашій політичній команді працюють справжні джентльмени».

За словами лідера БЮТ, вона не чула жодного разу, щоб чоловіки з її команди «хоча б одне погане слово сказали у бік будь-якої жінки з будь-якої політичної команди».

«І я пишаюся тим, що у нашій команді саме такі чоловіки працюють і що вони завжди, навіть у політичній боротьбі, можуть залишатися політичними джентльменами, в першу чергу», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що очікує від Партії регіонів на свято «чергову порцію бруду провокацій і власне виявлення їх справжньої сутності, де нічого людського не має, у тому числі і на 8 березня».

Вона сказала, що від своїх рідних очікує вихідного дня «з любов’ю і підтримкою і з нормальними подарунками, які точно в іншій родині завжди чоловіки дарують жінкам».