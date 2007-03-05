Ющенко подякував Януковичу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував уряду внести до парламенту узгоджений законопроект щодо підвищення соціальних стандартів.

Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво глави держави.

В.ЮЩЕНКО висловив уряду вдячність за підтримку його ініціатив щодо підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати, а також пенсій та інших видів матеріальної допомоги.

Водночас у своєму листі до прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА Президент вказав на те, що у державному бюджеті в повному обсязі є ресурс, необхідний для фінансування цих соціальних виплат. Йдеться про не враховані Міністерством фінансів 1,2 млрд. грн. від податку на доходи фізичних осіб та 3 млрд. грн. внесків до Пенсійного фонду.

Крім того, відзначив В.ЮЩЕНКО, при підготовці закону про бюджет-2007 не був врахований додатковий ресурс у 10 млрд. грн., сформований за рахунок збільшення фактичних обсягів ВВП від закладеної у розрахунки суми. Таким чином, орієнтовний додатковий ресурс бюджету без джерел, визначених Мінфіном, становить близько 13 млрд. грн.

З огляду на це, підкреслив Президент, відпадає необхідність фінансувати соціальні виплати шляхом збільшення дефіциту державного бюджету.

«При достатньому внутрішньому ресурсі ми не маємо права позичати гроші за кордоном, щоб платити українцям пенсії та зарплати. Сьогоднішні соціальні витрати не можуть стати борговим тягарем для майбутніх поколінь», – наголосив Президент.

Глава держави запропонував підвищити соціальні стандарти шляхом внесення до Верховної Ради узгодженого законопроекту.