Експерт прогнозує, на що команда Януковича зробить основну ставку

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що вчорашнє проведення Ради регіонів у Львові і активну дискусію навколо соціальної політики можна розцінювати як «початок послідовної експансії Партії регіонів на Західну Україну», під час якої Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ робить спробу дезавуювати власний «образ ворога» в західному регіоні, підсилюючи при цьому своїх губернаторів.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО.

Зокрема, кажучи про вчорашнє засідання Ради регіонів, що пройшло під керівництвом В.ЯНУКОВИЧА, О.ГОЛОБУЦЬКИЙ зазначив, що сам формат заходу варто розцінювати як «ефективний підхід до зав`язування не регіонального, а загальнодержавного діалогу».

«Спроба зробити прорив на захід, дезавуювати образ ворога з боку команди ЯНУКОВИЧА була прогнозованою. І в зв`язку з цим варто відзначити витриману і послідовну позицію нових губернаторів, призначених в західні області України. Прийнято було вважати, що ГОРБАЛЬ, СУХИЙ і ПАПІЄВ опиняться чи не в умовах партизанської війни. Проте вони змогли знайти адекватні методи взаємодії з місцевими елітами і навіть зміцнити інститут виконавчої влади в регіоні», - вважає експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, новою консолідуючою ідеєю, здатною об`єднати Захід і Схід, стане Євро-2012, на яку командою В.ЯНУКОВИЧА буде зроблено основну ставку.

«Під час свого візиту ЯНУКОВИЧ підняв дві основні теми, які стануть консолідуючими для суспільства – підвищення рівня соціального захисту і організація Євро-2012. Що стосується Євро, то це буде новою тимчасовою національною ідеєю, що консолідує Захід і Схід. Показово, що в роботі Ради регіонів беруть найактивнішу участь саме представники місцевих влад Львова, Харкова, Донецька», - зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.