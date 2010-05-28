Дні сучасного Києва у «Парку Київська Русь»

29 і 30 травня у «Парку Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) пройдуть «Дні сучасного Києва в середньовічному місті».

У ці дні Парк починатиме свою роботу о 10.00.

29 травня о 13.00 в театралізованій виставі «Як Київ Києвом став» буде відтворена історія виникнення Києва. Відбудуться виступи каскадерів.

Також 29 травня і 30 травня у «Парку Київська Русь» відбудеться рок-концерт. Свої програми представлять 30 рок-груп з Києва, Вінниці і Одеси - «Громадянин Топінамбур», «Біла вежа», «Sunrise», «Інший день», «Dimicandum», «Царське село», «Ін Тим», «По тій бік», «Witch Hunte», «Never-seen», «Троада», «Лепрекон», «Dreems of victory», «Ренесанс», «Black Angels», «Dionis», «Audiobay», «Південний хрест» та інші.

Святкову програму завершить грандіозний феєрверк.

Дістатися до «Парку Київська Русь» з Києва можна за 45 хвилин. З 09.00 до 23.00 від станції метро «Видубичі» (зупинка поряд з магазином «Фуршет») курсуватимуть автобуси. Інтервал руху - 30 хвилин. Ціна проїзду - 20 грн. В День Києва ціна дорослого квитка складе 60 грн., ціна квитка для школярів, студентів і пенсіонерів - 40 грн., для дітей до 7 років - безкоштовно.



