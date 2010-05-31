У БЮТ бояться, що держава житиме «під шумок»

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО закликає коаліцію розглядати законопроекти, які стосуються реформування економіки, з дотриманням норм Регламенту Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КИРИЛЕНКО сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За його словами, днями керівники держави заявили, що уряд внесе до парламенту законопроекти стосовно реформування всіх сфер економіки.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що фракція БЮТ виступає проти такої роботи ВР, коли «непрості рішення і голосування в першому і другому читанні ухвалюються пакетно і швидко».

«Ми вже приймали зміни до Конституції, зробили політичну реформу, і зараз не знаємо, як від цього, як кажуть, добра позбутися», - наголосив він.

«Щоб не вийшло так, щоб бігом поспіхом, перед канікулами під шумок, а потім держава під шумок буде жити», - зазначив І.КИРИЛЕНКО.