Табачник запропонував МВС створити спільну структуру

Міністерство освіти та науки України ініціює створення міжвідомчої структури із протидії кіберзлочинності та запобіганню розповсюдження в Інтернеті матеріалів, які містять сцени насильства та порнографію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Д.ТАБАЧНИК сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він зауважив, що ця проблема повинна вирішуватися на рівні міжвідомчих державних органів, Національної комісії із захисту суспільної моралі, і, безумовно, із залученням Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури.

Д.ТАБАЧНИК повідомив, що Міносвіти запропонувало МВС створити спеціальний підрозділ боротьби з кібернетичною злочинністю, у тому числі у питаннях запобігання розповсюдженню в мережі Інтернет контенту, який містить насильство, порнографію, і може бути доступним для дітей.

“Ми зі свого боку готові надати якісні послуги з перепідготовки фахівців для такої структури”, - сказав міністр.

На думку Д.ТАБАЧНИКА, якщо правоохоронні органи підтримають цю ініціативу, то в державі функціонуватиме структура, яка оперативно, компетентно, в он-лайн режимі відстежуватиме і запобігатиме пропаганді насильства та розповсюдженню порнографії в мережі Інтернет.