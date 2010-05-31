Янукович підіб'є підсумки 100 днів президентства

У п’ятницю, 4 червня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе прес-конференцію, присвячену 100 дням перебування на посту глави держави.

Як повідомили УНІАН у пре-службі Президента України, прес-конференція для представників центральних, регіональних та іноземних засобів масової інформації триватиме з 12.00 до 13.00 в національному центрі ділового та культурного співробітництва “Український дім”.