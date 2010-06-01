У Черкасах горів автобус з людьми

У Черкасах сьогодні близько 11.00 загорівся маршрутний автобус «YOUYI» №114, який рухався за маршрутом «Оршанець-Черкаси».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, під`їжджаючи до однієї з зупинок, водій автобуса побачив, як з моторного відсіку йде дим.

Люди, що знаходилися в автобусі, вийшли з нього та викликали рятувальників.

Рятувальники за допомогою вогнегасної піни ліквідували загорання та попередили вибух.

За короткий час вогонь встиг знищити електропроводку та пошкодив панель, завдавши збитків на 1000 грн.

Причиною пожежі стало коротке замкнення електропроводки.