БЮТ та НУ-НС взяли перерву

11:19, 02 червня 2010
Політика
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ВР не включила в порядок денний жодної їх пропозиції

Володимир ЛитвинУ засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 11.35 на вимогу фракцій БЮТ та “Нашої України – Народної самооборони”.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир ЛИТВИН зазначив, що під час перерви буде проведено засідання Погоджувальної ради з метою пошуку компромісу.

Зокрема, перед цим ВР не підтримала жодного законопроекту, які пропонувала опозиція для включення до порядку денного сесії.

 

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