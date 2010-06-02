БЮТ та НУ-НС взяли перерву
11:19, 02 червня 2010Політика
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ВР не включила в порядок денний жодної їх пропозиції
У засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 11.35 на вимогу фракцій БЮТ та “Нашої України – Народної самооборони”.
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир ЛИТВИН зазначив, що під час перерви буде проведено засідання Погоджувальної ради з метою пошуку компромісу.
Зокрема, перед цим ВР не підтримала жодного законопроекту, які пропонувала опозиція для включення до порядку денного сесії.
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