БЮТ та НУ-НС взяли перерву

У засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 11.35 на вимогу фракцій БЮТ та “Нашої України – Народної самооборони”.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир ЛИТВИН зазначив, що під час перерви буде проведено засідання Погоджувальної ради з метою пошуку компромісу.

Зокрема, перед цим ВР не підтримала жодного законопроекту, які пропонувала опозиція для включення до порядку денного сесії.