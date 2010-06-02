Зоопарк хочуть забрати у Черновецького

У Міністерстві охорони природного навколишнього середовища України не виключають, що наполягатимуть на виведенні зоопарків із підпорядкування міських органів влади та Міністерства культури і туризму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони природного навколишнього середовища, про це заявив сьогодні на брифінгу заступник начальника Державної заповідної служби Ігор ІВАНЕНКО.

Він назвав ситуацію із загибеллю тварин у Київському зоопарку безпрецедентною. За словами І.ІВАНЕНКА, Мінприроди вже звернулося до правоохоронних органів, науковців, санітарно-епідеміологічних та ветеринарних служб контролю з метою її дослідження. Міністерством також створено комісію, до складу якої увійшли провідні спеціалісти з утримання тварин у неволі, директори українських зоопарків. Результати роботи комісії з детального вивчення ситуації будуть оприлюднені до 15 червня.

І.ІВАНЕНКО не виключив, що Мінприроди наполягатиме на виведенні Київського та інших зоопарків із підпорядкування міської влади та Міністерства культури і туризму.

«Зоопарк цінний як заповідна територія, на якій знаходиться унікальний дендрологічний комплекс, рідкісні та типові для України види тварин, багато з яких занесені до Червоної книги України. Все це – сфера діяльності Мінприроди», – підкреслив І.ІВАНЕНКО.

Директор Департаменту природних екосистем та біобезпеки Микола МОВЧАН зазначив, що зоопарки повинні слугувати не лише в якості місць масового відпочинку, а й виконувати функцію відтворення тваринного та рослинного світу.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня цього року в столичному зоопарку помер індійський слон Бой, а 26 травня – верблюдиця Майя, також від отруєння постраждали яки. За версією керівництва звіринця, тварин отруїли колишні працівники підприємства, звільнені за фінансові зловживання. Минулої неділі, 30 травня, в зоопарку Києва померла 26-річна самка бізона по кличці Вія. На думку керівництва КП "Київський зоопарк", її теж отруїли.

У свою чергу в столичній міліції заявили, що жодна зі смертей тварин, що сталися в Київському зоопарку за останній час, не були спричинені отруєннями.