Янукович оголосив про початок своїх реформ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив про початок реалізації першого етапу економічних реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, відкриваючи засідання Комітету з економічних реформ, яке проходить сьогодні в Адміністрації Президента.

«Я оголосив перший етап реформ, які повинні привести нас до успіху», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, мета реформ «проста і ясна: Україна впродовж десяти років має увійти до 20 найбільш розвинених країн світу».

«Рівень життя громадян України повинен відповідати європейським стандартам. Для цього ми маємо намір, перш за все, зробити сталим економічний розвиток. Ми знизимо дефіцит бюджету і стабілізуємо державний борг. Ми послабимо податковий тягар і розширимо податкову базу. Ми знизимо інфляцію. Забезпечимо кредитування економіки та розвиток фінансового ринку», - заявив Президент України.

Він також зазначив, що реформи передбачають збільшення фінансової і витратної автономії регіонів.

Глава держави також висловив впевненість, що реформи забезпечать зменшення адміністративного навантаження на бізнес.

Серед інших планів керівництва держави В.ЯНУКОВИЧ назвав завершення приватизації та ефективне управління державною власністю.

«Ми будемо стимулювати інноваційний розвиток, розвиток вільної торгівлі з Європейським Союзом та країнами СНД, що значно сприятиме впровадженню безвізового режиму з ЄС», - також сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави при цьому підкреслив, що запропонована програма реформ сприятиме підвищенню ефективності електроенергетики, вугільної, нафтогазової промисловості та житлово-комунального господарства.

«Ми модернізуємо транспортну інфраструктуру, створимо ринок землі, підвищимо ефективність сільськогосподарського сектору. Ми ще скоротимо структуру державних органів і підвищимо професіоналізм державних службовців», - заявив Президент.