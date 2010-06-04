У Януковича заговорили мовою Путіна

Місцева влада може забороняти проведення демонстрацій у певних місцях.

Про це заявив депутат від Партії регіонів Леонід Кожара в ефірі Шустер Live.

"У кожного є право зібрання, але в той же час міська влада може заборонити те чи інше місце", - заявив він.

"Наприклад, якщо я хочу зібратися зі своєю партією в лікарні, то я передбачаю, що мені заборонять... Це абсолютно правильно коли міська влада і суди ідуть по шляху, аби опозиційні сили в одному місці не збиралися. Інакше буде скандал", - зазначив депутат.

Кожара заявив, що в Україні "забули, що таке порядок": "Тому що демократія це передовсім порядок. Оці останні п`ять років президентства Ющенка, коли фактично не було верховенства закону, був режим, який здалеку нагадував демократію".

"Насправді демократії не було. Це був хаос, була анархія", - заявив він.

"Держава тяжко повертається до демократії, там де існує порядок. Сьогодні держава повертається до тієї ситуації коли фашисти не можуть в одному місці мітингувати з комуністами, коли регіонали не можуть з бютівцями", - зазначив депутат.

Як відомо, прем`єр РФ Володимир Путін відповідаючи на питання співака Юрія Шевчука, заявив, що акції опозиції не будуть заборонятися, якщо вони не заважатимуть іншим громадянам. Прем`єр РФ, зокрема, відзначив неприпустимість проведення мітингу в лікарні.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва заборонив акції опозиції 3 червня біля палацу "Україна".

Українська правда