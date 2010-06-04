Тимошенко дасть прес-конференцію (оновлена)

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Сьогодні о 14.00 відбудеться прес-конференція лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО для центральних та регіональних засобів масової інформації. Як повідомляє прес-служба БЮТ, місце проведення: Конференц-зал готелю «InterContinental» (вул. Велика Житомирська, 2а). Акредитація журналістів за телефонами: 527-70-84, 067-656-52-40, 067-468-46-62, 067-230-17-05.

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