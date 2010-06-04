Інститут Горшеніна очолив Фесенко

Новим директором Інституту Горшеніна став політолог Володимир ФЕСЕНКО.

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН він повідомив, що його попередник на цій посаді Кость БОНДАРЕНКО пішов у «велику політику».

В.ФЕСЕНКО нагадав, що зараз К.БОНДАРЕНКО обіймає посаду заступника голови партії “Сильна Україна” (голова партії – віце-прем’єр Сергій ТІГІПКО).

Пояснюючи, чому він погодився перейти до Інституту Горшеніна, політолог наголосив, що його пов’язують давні партнерські відносини з К.БОНДАРЕНКОМ, у тому числі останнім часом - між Інститутом Горшеніна і Центром політичних досліджень “Пента”, який донедавна очолював В.ФЕСЕНКО.

“Враховуючи це, виникла ідея працювати разом. Виникла ідея асоційованого партнерства Інституту Горшеніна і центру “Пента”, - сказав він, додавши, що “Пента” не зникає, а працюватиме трохи в іншому форматі.

“У даному випадку ми на прикладі двох аналітичних центрів хочемо продемонструвати зразок цивілізованого партнерства, цивілізованого об’єднання, тому що, думаю, саме цього не вистачає українському бізнесу”, - наголосив він.

В.ФЕСЕНКО зауважив, що Інститут Горшеніна продовжить розвиток зв’язків з європейськими партнерами, а також розвиватиме регіональну мережу аналітичних центрів, яка й без того є найбільшою в Україні.

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