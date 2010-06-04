Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зробив злий подарунок Верховній Раді, внісши на її розгляд проект закону «Про принципи внутрішньої і зовнішньої політики», пише тижневик «Коментарі:». Адже визначення принципів внутрішньої і зовнішньої політики за Конституцією належить саме до повноважень парламенту.

Як зауважує видання, сам закон «Про принципи внутрішньої і зовнішньої політики» претендує на роль другої Конституції, оскільки відповідно до його тексту, «до приведення законодавства відповідно до цього закону закони й інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить закону».

На думку видання, за своїм змістом законопроект є адаптованим до форми законодавчого акта варіантом передвиборної програми В.ЯНУКОВИЧА. Текст переповнений положеннями, які вже містяться в Конституції і чинних законах, а також деклараціями про наміри в дусі «щоб усе було добре».

Єдине нововведення, сформульоване не як гарне побажання, а як норма прямої дії, - це принцип «дотримання Україною політики позаблоковості, що означає неучасть України у військово-політичних союзах, пріоритетність участі в удосконаленні й розвитку європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивної співпраці з НАТО й іншими військово-політичними блоками зі всіх питань, що становлять взаємний інтерес».

На думку «Коментарів:», прийняття закону було затіяно заради одного цього принципу. Це враження посилюється тим фактом, що поправки законодавства у зв’язку із введенням принципу позаблоковості робляться прямо тут і зараз. А саме: у Законі «Про основи національної безпеки України», прийнятому в 2003 році за участі тодішніх депутатів-«регіоналів», із числа «пріоритетів національних інтересів» виключається інтеграція України «у євроатлантичний простір безпеки», а з «основних напрямків державної політики з питань національної безпеки» — набуття членства в Організації Північноатлантичного договору.

Водночас, підкреслюють «Коментарі:» у законопроекті наголошується на «продовженні конструктивної співпраці з НАТО й іншими військово-політичними блоками». На думку видання, «інший» військово-політичний блок - це, звичайно, ОДКБ, створений Росією і кількома іншими країнами СНД. Таким чином, якщо раніше українські військові брали участь у спільних навчаннях і миротворчих операціях з НАТО, то зараз можна чекати аналогічної співпраці з ОДКБ. А далі, не виключає видання, настане черга й вступу в ОДКБ. Відмовитися від принципу позаблоковості Президент зможе, пославшись на необхідність «коригування принципів внутрішньої і зовнішньої політики з урахуванням внутрішнього й зовнішнього положення України». Як пише тижневик, для такого розвитку подій створені всі умови. Здавалося б, зараз влада має практично абсолютну гарантію того, що на референдумі пропозиція про вступ у НАТО була б провалена, а пропозиція про позаблоковий статус України - навпаки, підтримана більшістю громадян, однак у законопроекті В.ЯНУКОВИЧА слово «референдум» не фігурує взагалі. Отже, якщо Президент не хоче свідомо виграшного для нього референдуму, а замість цього вносить дискусійні положення прямо в закон, - це наводить на думку про те, що він не хоче створювати прецедент і бажає залишити відкритою просту дорогу для вступу в ОДКБ: не через референдум про відмову від позаблокового статусу й про вступ у цей блок (такий референдум влада цілком може програти), а через звичайне голосування в парламенті.