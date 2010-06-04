У БЮТ кажуть, що при Гітлері і Муссоліні теж була єдність

Народний депутат від БЮТ, прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ називає нечітким та непереконливим послання Президента Віктора ЯНУКОВИЧА до українського народу.

Про це він заявив в інтерв’ю журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Зокрема, за словами С.СОБОЛЄВА, таким воно є у частині щодо необхідності єдності гілок влади.

«Єдність - це чудово, але заради чого єдність? При всіх диктаторських режимах теж була єдність гілок влади: і у Гітлера була єдність, і у Муссоліні. Якщо це робиться заради того, щоб задушити свободу слова, задушити малий і середній бізнес, то тоді страшно, до чого ми рухаємося, бо поки що лише такі тенденції. Якщо це робиться заради реформ - це чудово», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Загалом, вважає він, “вчорашній виступ Президента - це виступ, написаний для Міжнародного валютного фонду, щоб випросити необхідні мільярди доларів, а потім їх спустити і проїсти”.

За його словами, найбільше, що розчарувало за 100 днів діяльності влади, це те, що при наявності більшості не виконано жодного пункту програми, які були обіцяні кандидатом у президенти В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Найгірше, що на сьогодні є, - це багато слів і відсутність дій, які б додавали до кишені простого громадянина, а не до кишені олігархів», - сказав він.