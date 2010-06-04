У команді Януковича зріють конфлікти?

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА вважає, що всередині президентської команди Віктора ЯНУКОВИЧА загострюються суперечності між групами впливу й у випадку, якщо сам Президент не зможе нівелювати це протистояння, він може повторити практику внутрішніх скандалів першого півріччя президентства Віктора ЮЩЕНКА.

Про це йдеться в коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН.

«Навіть аналіз публічних виступів Президента свідчить про безперервну боротьбу інтелектуалів із різних груп впливу всередині Адміністрації Президента. Сьогодні починають говорити про можливе ослаблення або навіть відставку Ганни ГЕРМАН із посади заступника керівника АП. Якщо суперечності всередині команди Президента виллються назовні, то це може стати початком розколу команди, знижуючи його рейтинг і рівень підтримки в суспільстві», - заявив експерт.

На думку В.БАЛИ, В.ЯНУКОВИЧ також повинен «підтвердити» імідж Президента всієї країни, а не лише тієї частини, яка за нього проголосувала на виборах.

«Судячи з усього, сьогодні в оточенні ЯНУКОВИЧА існує версія про те, що йому варто підтримувати мотивацію власного виборця, тоді як Ганна ГЕРМАН намагається позиціонувати його як Президента всієї України. Спроби ослабити її вплив якраз і є наслідком кулуарних інтриг за контроль над моделями суспільної комунікації», - зазначив директор АМС.