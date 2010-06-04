Журналісти напросились у гості до Януковича

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запросив журналістів відвідати його резиденцію «Межигір’я».

Як передає кореспондент УНІАН, запрошення пролунало сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, до В.ЯНУКОВИЧА звернувся журналіст видання «Українська правда» Мустафа НАЙЕМ і нагадав про передвиборчу обіцянку запросити представників ЗМІ до себе в гості у «Межигір’я». «Добре, збираємося прямо зараз», - відповів В.ЯНУКОВИЧ.

Присутні на прес-конференції журналісти поцікавилися, чи готовий Президент до цього. «Да, поїхали», - відповів В.ЯНУКОВИЧ.