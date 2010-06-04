Тимошенко скаржиться, що її не пустили у Президент-готель
14:33, 04 червня 2010Політика
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Лідер БЮТ звинувачує ДУСю
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Державне управління справами відмовило у наданні приміщення Конгрес-холу у «Президент-готелі», де планувалося провести її прес-конференцію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції у конференц-залі готелю «InterContinental».
«Справа в тому, що приміщення, де ми збиралися проводити прес-конференцію, належить Державному управлінню справами і в останню хвилину нам по суті відмовили в приміщенні», - сказала вона.
За словами Ю.ТИМОШЕНКО, таким чином влада розраховувала, що відмова у наданні приміщення стане причиною для скасування її прес-конференції.
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