Тимошенко скаржиться, що її не пустили у Президент-готель

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Державне управління справами відмовило у наданні приміщення Конгрес-холу у «Президент-готелі», де планувалося провести її прес-конференцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції у конференц-залі готелю «InterContinental».

«Справа в тому, що приміщення, де ми збиралися проводити прес-конференцію, належить Державному управлінню справами і в останню хвилину нам по суті відмовили в приміщенні», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, таким чином влада розраховувала, що відмова у наданні приміщення стане причиною для скасування її прес-конференції.