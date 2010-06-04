Янукович заявляє, що чверть заборгованого ПДВ є «дутим»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що підприємці, які не бажають скористатися запропонованим урядом механізмом повернення ПДВ, «мають чекати».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції сьогодні.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що сьогодні з 25 млрд. грн. неповерненого ПДВ приблизно 25% є «дутими». Тому він вважає, що ці «сумнівні суми» можна буде повернути лише після розслідування щодо виправданості відшкодування ПДВ.

«Тобто, він поки що не повертається, поки не буде проведено слідство, поки ми не побачимо, що це реальний ПДВ, не надутий», - сказав Президент.

При цьому він зазначив, що це не його гроші, не гроші прем`єр-міністра або глави місії МВФ, це гроші громадян України, які платять податки.

«Тому просто так гроші віддавати не будемо. Ми не добродійна організація – роздавати гроші тим, хто їх хоче намалювати і одержати. Для нас це питання дуже принципове», - сказав Президент.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що тим, хто пройде експертизу на сумлінність, гроші буде повернуто. Він зазначив, що це відбудеться з часом, але не вказав чітких часових рамок.

Щодо механізму повернення ПДВ, зокрема й пропозиції Миколи АЗАРОВА повертати ПДВ облігаціями, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що якщо когось цей механізм не влаштовує, то «має чекати».

«Кого цей механізм не задовольняє, має чекати, оскільки, дійсно, ситуація дуже складна. Ми поступово збільшуватимемо виплату ПДВ, як тільки-но збільшуватимуться доходи бюджету країни», - сказав глава держави.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що поступово країна вийде на своєчасну виплату ПДВ.