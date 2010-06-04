Тимошенко: Янукович будує корупційну Україну

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ створює корупційну Україну, а не країну для людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Україною ЯНУКОВИЧА, на жаль стане корупція у всіх сферах нашого життя, починаючи від того, що на кшталт корупції буде задобрюватися кожна країна, яка так чи інак впливає на життя нашої держави, і далі ми будемо бачити такі традиції, коли високозбагачуваний уран – Сполученим Штатам, перший візит до Брюсселя – Європейському Союзу, а можливо, і третину газотранспортної системи, пролонгування перебування Чорноморського флоту в Криму – Російській Федерації, і багато чого іншого», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, саме корупція є ознакою зміцнення влади В.ЯНУКОВИЧА. «Корупція у Конституційному Суді, яка призвела до того, що влада у Верховній Раді сформована нечесно і неконституційно. Корупція у Верховній Раді, коли депутат сьогодні перетворився на товар, найбільш ходовий і вже не дуже дорогий. Корупція, коли кожному міністру доведений план, скільки він мусить і де заробити сам і скільки він мусить покласти у казну вертикалі влади, які привела його до цього статусу», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що головною ідеологією В.ЯНУКОВИЧА є заробітчанство на політиці.

Лідер БЮТ вважає, що Президент не має жодного визначеного внутрішнього чи зовнішнього курсу. «Курс ЯНУКОВИЧА – не Європейський Союз, не Китай, а Гондурас. Говорити про курс ЯНУКОВИЧА взагалі недоцільно. Мені здається, що все, що робить ЯНУКОВИЧ, це не курс, а підготовка перерозподілу власності в Україні завдяки добре організованій системі влади», - резюмувала лідер БЮТ.