Ківалов: Венеціанська комісія схвалила законопроект Януковича

Венеціанська комісія на своєму засіданні схвалила запропонований Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ законопроект про судовий устрій і статус суддів.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань правосуддя, народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Засідання Венеціанської комісії - Європейської комісії за демократію через право відбулося сьогодні в Італії. На ньому С.КІВАЛОВ розповів про принципи і зміст законопроекту № 6450 «Про судовий устрій і статус суддів», внесеного до ВР В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Члени Венеціанської комісії взяли до уваги інформацію про те, що законопроект розроблено на основі європейських стандартів і знаменує значну поступку повноважень Президентом України і Верховною Радою України з метою зміцнення незалежності судової влади, зазначили у прес-службі депутата.

Як повідомив С.КІВАЛОВ, експерти комісії при Раді Європи із задоволенням відзначили реалізацію в законопроекті рекомендації Венеціанській комісії про надання суддям більшості місць у складі Вищої ради юстиції. Також вони схвалили відмову Президента і парламенту від своїх квот у складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і відзначили, що, таким чином, зміцнюється верховенство суддівського корпусу, сказав голова профільного комітету ВР.

«Необхідно відзначити, що Венеціанська комісія досі з нетерпінням чекала дієвих заходів щодо здійснення судової реформи, що наближає українські суди до цивілізованих європейських стандартів. І ось, нарешті, це сталося», - заявив С.КІВАЛОВ.

Як повідомлялося, 3 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський проект Закону «Про судовий устрій і статус суддів».

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що під час розробки законопроекту були враховані всі поради європейських експертів, зокрема Венеціанській комісії.

Член Венеціанської комісії Марина СТАВНІЙЧУК сьогодні, 4 червня, повідомила, що Венеціанська комісія готова дати експертний висновок щодо прийнятого в першому читанні законопроекту про судовий устрій і статус суддів.

“Комісія чекає від України проект на експертизу, щоб дати відповідні рекомендації”, - сказала М.СТАВНІЙЧУК.