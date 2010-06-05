Представник Євросоюзу: адмінреформа України є пріоритетом для ЄС

Адміністративна реформа України є дуже серйозним пріоритетом для Європейського Союзу, заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» директор відділу міжнародної технічної допомоги ЄС Маркус КОРНАРО.

За його словами, ніякі реформи неможливі без адміністративної реформи.

«Треба займатися не тільки так званими вертикальними реформами, які стосуються окремих сфер і виглядають досить ефектно в презентаційному пакеті, а й трудомісткими горизонтальними реформами, що охоплюють усі сфери і забезпечують ефективність будь-яких перетворень», - сказав М.КОРНАРО.

За його словами, європейська влада серйозно просунулася в переговорах з урядом України про підготовку адміністративної реформи в 2011 році. Він також додав, що Євросоюз має намір посилити вимоги наступного року.

«У наших програмах на 2011 рік ми повинні посилити ці вимоги, а також чітко показати зв`язок між рештою всіх реформ і реформи державного управління як основи цих реформ, - зазначив М.КОРНАРО. - І Євросоюз має набагато сильніше політично заявляти про ці питання. В той же час варто сказати, що адмінреформа - це ключова складова реформи управління державними фінансами. І ми в усіх документах зобов`язані провести цей зв`язок дуже чітко».

При цьому він додав, що ЄС не бачить небезпеки в тому, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ не включив у пакет першочергових реформ адміністративну.

«Я думаю, що в уряду і Президента є така сама проблема, як і в нас. У вертикальних питаннях і сферах легше позначити проблеми і легше підходити до їх реформування. З горизонтальними - складніше. В той же час не можна їх переплутувати і говорити про одне і про друге одночасно. Можливо, тому й узято якусь паузу», - вважає М.КОРНАРО.